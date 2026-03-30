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Studio-Wohnungen mit Bergblick kaufen in Akdeniz, Türkei

2 immobilienobjekte total found
Studio 1 zimmer in Akdeniz, Türkei
Studio 1 zimmer
Akdeniz, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 52 m²
Etagenzahl 11
price list 50% in cash for 12 months 1+0-52M2 from 42.000 € The characteristics of the…
$44,928
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Studio 1 zimmer in Akdeniz, Türkei
Studio 1 zimmer
Akdeniz, Türkei
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 32 m²
Etagenzahl 13
$38,405
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