Langfristige Miete von Zweifamilienhäuser in Ägäisregion, Türkei

1 immobilienobjekt total found
Doppelhaus 5 zimmer in Yesiluzumlu, Türkei
Doppelhaus 5 zimmer
Yesiluzumlu, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 500 m²
Stockwerk 3/3
Villa mit Pool und großem Garten in Fethiye Yeşilüzümlü, eines der ruhigen Dörfer von Fethiy…
$1,262
pro Monat
