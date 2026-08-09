Bungalows mit Bergblick kaufen in Ägäisregion, Türkei

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2 immobilienobjekte total found
Bungalow 4 zimmer in Seydikemer, Türkei
Bungalow 4 zimmer
Seydikemer, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 145 m²
Etagenzahl 1
Geräumige 3-Schlafzimmer-Villen mit Privaten Gärten in Muğla Seydikemer ist ein Stadtteil de…
$360,705
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Bungalow 4 zimmer in Ägäisregion, Türkei
Bungalow 4 zimmer
Ägäisregion, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 180 m²
Etagenzahl 1
Luxuriöse, moderne Villa mit 3 Schlafzimmern, privatem Garten und Swimmingpool direkt vom Ba…
$250,000
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Immobilienangaben in Ägäisregion, Türkei

mit Garage
Günstige
Luxuriös
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