Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Thailand
  3. Thalang
  4. Langfristige Vermietung
  5. Villa

Langfristige Miete von Villen in Thalang, Thailand

2 immobilienobjekte total found
Villa mit 2 Schlafzimmern in Si Sunthon, Thailand
Villa mit 2 Schlafzimmern
Si Sunthon, Thailand
Schlafräume 2
Fläche 400 m²
Etagenzahl 3
Das Menara Luxury ist eine Premium-Familienvilla für Langzeitmieten in Bang Tao (Phuket)Dies…
$5,406
pro Monat
Eine Anfrage stellen
6-Schlafzimmer-Villa in Choeng Thale, Thailand
6-Schlafzimmer-Villa
Choeng Thale, Thailand
Schlafräume 6
Fläche 1 040 m²
Etagenzahl 2
Luxus-Designer-Villa “ESCAPE” in Laguna Homes ist Ihre perfekte Wahl für einen Luxus-Lifesty…
$19,398
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen