Cottages in Thalang, Thailand

1 immobilienobjekt total found
Ferienhaus 4 zimmer in Choeng Thale, Thailand
Ferienhaus 4 zimmer
Choeng Thale, Thailand
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 297 m²
Stockwerk 2/2
✅ The project is located in the prestigious Laguna district on Phuket's west coast, 900 m fr…
$1,55M
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International real estate agency Habita
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
