Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Thailand
  3. Takua Thung
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnung
  6. Garten

Wohnung mit Garten kaufen in Takua Thung, Thailand

1 immobilienobjekt total found
Wohnung 2 Schlafzimmer in Takua Thung, Thailand
Wohnung 2 Schlafzimmer
Takua Thung, Thailand
Schlafräume 2
Fläche 296 m²
PHA6738 Apartments in einem 5-Sterne-Resort-Hotel am Ufer des Andaman Sea und unberührten N…
$873,496
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Takua Thung, Thailand

mit Terrasse
mit Meerblick
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen