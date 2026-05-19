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Wohnungen in Takua Pa, Thailand

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1 immobilienobjekt total found
Wohnung 4 Schlafzimmer in Takua Pa, Thailand
Wohnung 4 Schlafzimmer
Takua Pa, Thailand
Schlafräume 4
Fläche 1 066 m²
PHA5532 Diese expansive 4-Zimmer-Villa, eingebettet auf der ruhigen Ko Kho Khao Insel in de…
$1,38M
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Immobilienangaben in Takua Pa, Thailand

mit Garten
mit Terrasse
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Luxuriös
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