  2. Thailand
  3. Takhian Tia
  4. Wohnimmobilien
  5. Villa
  6. Garten

Villa mit Garten kaufen in Takhian Tia, Thailand

Bang Lamung
9
In dieser Region wurden keine Objekte gefunden. Seien Sie der Erste, der sein Objekt auf unserer Plattform einstellt
Condo in Choeng Thale, Thailand
Condo
Choeng Thale, Thailand
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 95 m²
The Zero Bang Tao ist eine zukunftsweisende Kondominium-Investition im begehrten Bang Tao Be…
$391,358
Penthouse in Naklua, Thailand
Penthouse
Naklua, Thailand
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 560 m²
Spacious 2-Storey Sea View Penthouse at The Cove in Wongamat, North Pattaya This expansive p…
$2,78M
Wohnung 1 zimmer in Ban Bang Thao, Thailand
Wohnung 1 zimmer
Ban Bang Thao, Thailand
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 35 m²
Stockwerk 3/6
THE TITLE BALCONY — Ferienwohnungen am Strand in PhuketEin neues Premium-Projekt auf der wah…
$142,506
Condo in Thalang, Thailand
Condo
Thalang, Thailand
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 260 m²
Discover unparalleled beachfront living in this exquisite 3-bedroom penthouse at the exclusi…
$2,12M
Villa in Pa Khlok, Thailand
Villa
Pa Khlok, Thailand
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 1 910 m²
Luxurious Living in the Heart of Cape Yamu Nestled within the prestigious Cape Yamu peninsul…
$7,87M
Condo in Ban Bang Thao, Thailand
Condo
Ban Bang Thao, Thailand
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 34 m²
Aristo 1 Condo ist ein modernes, risikoarmes Kondominium, das sich im sehr wünschenswerten S…
$79,718
Condo in Bangkok, Thailand
Condo
Bangkok, Thailand
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 343 m²
Bright, Open-Plan Duplex in the Heart of WatthanaThis offplan condo offers a really spacious…
$3,44M
Wohnung 2 zimmer in Pattaya, Thailand
Wohnung 2 zimmer
Pattaya, Thailand
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 34 m²
Stockwerk 7/8
Erleben Sie alle Freuden von Pattaya in diesem atemberaubenden 7th-floor Kondominium in Prat…
$75,538
Villa in Choeng Thale, Thailand
Villa
Choeng Thale, Thailand
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 602 m²
Cohiba Villas Layan is located 1.4 Km from the sandy beach of Layan at the unspoiled norther…
$2,43M
Villa in Choeng Thale, Thailand
Villa
Choeng Thale, Thailand
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 573 m²
Experience the Pinnacle of Luxury at Phuket’s Most Prestigious Resort Nestled within the wor…
$5,15M
Villa 4 zimmer in Pattaya, Thailand
Villa 4 zimmer
Pattaya, Thailand
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 134 m²
Etagenzahl 2
Townhouse in Pattaya, Huai Yai - Englischer Stil, Hügel mit einem See Offered Townhouse in P…
$101,433
Condo in Pattaya, Thailand
Condo
Pattaya, Thailand
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 52 m²
Embassy Life – Luxury High-Rise Living Steps from Jomtien Beach Rising majestically along Jo…
$238,032
Immobilienangaben in Takhian Tia, Thailand

