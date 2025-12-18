Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Thailand
  3. Surat Thani
  4. Wohnimmobilien
  5. Penthouse

Penthäuser in Surat Thani, Thailand

1 immobilienobjekt total found
Penthouse 3 zimmer in Ko Samui, Thailand
Penthouse 3 zimmer
Ko Samui, Thailand
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 333 m²
Stockwerk 2/4
Eine einzigartige Investitionsmöglichkeit auf Koh Samui - stilvolle Apartments mit atemberau…
$471,950
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
