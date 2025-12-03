Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Thailand
  3. Surat Thani
  4. Gewerbeimmobilien
  5. Hotel

Hotels in Surat Thani, Thailand

4-Sterne-Strandresort mit 113 Zimmern in der Nähe des Flughafens Koh Samui, Thailand, zu verkaufen. in Surat Thani, Thailand
4-Sterne-Strandresort mit 113 Zimmern in der Nähe des Flughafens Koh Samui, Thailand, zu verkaufen.
Surat Thani, Thailand
Fläche 28 000 m²
4-Sterne-Strandresort mit 113 Zimmern in der Nähe des Flughafens Koh Samui, Thailand, zu ver…
$40,34M
Eine Anfrage stellen
3-Sterne-Hotel zu verkaufen, 121 Zimmer, in Samui, Thailand. in Chaweng, Thailand
3-Sterne-Hotel zu verkaufen, 121 Zimmer, in Samui, Thailand.
Chaweng, Thailand
Zimmer 121
Etagenzahl 4
3-Sterne-Hotel zu verkaufen, 121 Zimmer, im Herzen der Stadt Chaweng. In der Nähe des Flugha…
$32,31M
Eine Anfrage stellen
