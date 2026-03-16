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Häuser in Si Racha, Thailand

Chaophraya Surasak
4
6 immobilienobjekte total found
Haus 4 Schlafzimmer in Bang Phra Subdistrict, Thailand
Haus 4 Schlafzimmer
Bang Phra Subdistrict, Thailand
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 6
Luxury Pool Villa 4 Bedroom for Sale in Si Racha Experience elevated living in this exclusiv…
$557,463
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Haus 5 Schlafzimmer in Chaophraya Surasak, Thailand
Haus 5 Schlafzimmer
Chaophraya Surasak, Thailand
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 11
Luxury Mansion for Sale – Sriracha An extraordinary opportunity to own a truly remarkable ma…
$5,11M
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Haus 3 Schlafzimmer in Bang Phra Subdistrict, Thailand
Haus 3 Schlafzimmer
Bang Phra Subdistrict, Thailand
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
3 Bedroom Luxury House for Sale in Si Racha Discover refined living in this beautifully desi…
$235,064
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AuraAura
Haus 2 Schlafzimmer in Chaophraya Surasak, Thailand
Haus 2 Schlafzimmer
Chaophraya Surasak, Thailand
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
2-Storey Townhome for Sale in Sriracha This move-in ready 2-storey townhome in Sriracha offe…
$58,534
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Villa 7 zimmer in Chaophraya Surasak, Thailand
Villa 7 zimmer
Chaophraya Surasak, Thailand
Zimmer 7
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 268 m²
Stockwerk 1/2
Experience the best of Si Racha living in this stunning semi-detached house, perfectly situa…
$165,860
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Immobilienagentur
International real estate agency Habita
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Villa 7 zimmer in Chaophraya Surasak, Thailand
Villa 7 zimmer
Chaophraya Surasak, Thailand
Zimmer 7
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 200 m²
Stockwerk 1/2
Experience the best of Si Racha living in this stunning semi-detached house, perfectly situa…
$152,479
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