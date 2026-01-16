Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Häuser mit Terrasse in Pong, Thailand

villen
21
10 immobilienobjekte total found
Villa 5 zimmer in Pong, Thailand
Villa 5 zimmer
Pong, Thailand
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 312 m²
Etagenzahl 2
Premium Villa am See Mabprachan Die Richest Villa ist ein Boutique-Projekt von Premium-Ville…
$529,855
Villa 4 zimmer in Pong, Thailand
Villa 4 zimmer
Pong, Thailand
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 204 m²
Etagenzahl 2
American Barnhouse Design Haus für Leben in Pattaya Das Kammerprojekt im grünen Bereich von …
$346,565
Villa 4 zimmer in Nong Prue, Thailand
Villa 4 zimmer
Nong Prue, Thailand
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 355 m²
Etagenzahl 1
Fertighaus zum Wohnen in der Nähe von Lake Mabprachan Great Time Pool Villa ist eine moderne…
$437,105
OneOne
Villa 5 zimmer in Nong Prue, Thailand
Villa 5 zimmer
Nong Prue, Thailand
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 461 m²
Etagenzahl 2
Premium Villen für Leben und Gesundheit in Pattaya Prime Habitat Pattaya ist ein Kammerdorf …
$1,02M
Haus 5 zimmer in Nong Prue, Thailand
Haus 5 zimmer
Nong Prue, Thailand
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 162 m²
Etagenzahl 2
Haus in Pattaya, Huai Yai ist ein zweistöckiges 4-Zimmer-Haus neben dem Meer, 5,29 Millionen…
$166,416
Haus 4 zimmer in ban hnxng na tea lxy, Thailand
Haus 4 zimmer
ban hnxng na tea lxy, Thailand
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 155 m²
Etagenzahl 1
Haus in Pattaya, Pong Bezirk - ein einstöckiges Haus mit einem Grundstück, Solarpaneele, von…
$122,683
TekceTekce
Villa 4 zimmer in ban sanak tabaek, Thailand
Villa 4 zimmer
ban sanak tabaek, Thailand
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 320 m²
Etagenzahl 2
Villas in Pattaya - neben Rugby School, Premium-Familienprojekt, ab 23,1 Millionen ный Wir b…
$725,016
Villa 4 zimmer in Pong, Thailand
Villa 4 zimmer
Pong, Thailand
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 314 m²
Etagenzahl 2
Villen in Pattaya, Mabprachan Bezirk - am See, private Pools, Premium-Projekt, von 12,79 Mil…
$403,821
Villa 4 zimmer in ban hnxng na tea lxy, Thailand
Villa 4 zimmer
ban hnxng na tea lxy, Thailand
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 212 m²
Etagenzahl 1
Villa in Pattaya, Pong Bezirk - einstöckige Häuser FLEISCH Villen mit einem Grundstück, von …
$249,925
Vienna PropertyVienna Property
Villa 6 zimmer in Pong, Thailand
Villa 6 zimmer
Pong, Thailand
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 290 m²
Etagenzahl 2
Villa in Pattaya - ATMOS PRIME VILLA, Lake Mabprachan Bereich, Luxusvilla 5 Schlafzimmer, vo…
$409,989
Immobilienangaben in Pong, Thailand

