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Villen am Meer in Phet Pha ngan, Thailand

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3 immobilienobjekte total found
Villa 5 zimmer in Baan Sri Thanu, Thailand
Villa 5 zimmer
Baan Sri Thanu, Thailand
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 170 m²
Etagenzahl 2
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Villa 4 zimmer in Baan Sri Thanu, Thailand
Villa 4 zimmer
Baan Sri Thanu, Thailand
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 140 m²
Etagenzahl 2
Exklusive Villen am Strand auf der ersten Linie von Phangan Island! Presale (Baubeginn)!Ein …
$896,445
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Villa 5 zimmer in Baan Sri Thanu, Thailand
Villa 5 zimmer
Baan Sri Thanu, Thailand
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 150 m²
Etagenzahl 2
Exklusive Villen am Strand auf der ersten Linie von Phangan Island! Presale (Baubeginn)!Ein …
$1,24M
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