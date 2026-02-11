Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Wohnungen in Phet Pha ngan, Thailand

1 immobilienobjekt total found
Wohnung 1 zimmer in Baan Nai Suan, Thailand
Wohnung 1 zimmer
Baan Nai Suan, Thailand
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 35 m²
Etagenzahl 4
Balkon-Komplex auf der ersten Linie des Meeres - nur 50 Meter zum Nayang Strand.‼️Das ist ei…
$152,647
Immobilienangaben in Phet Pha ngan, Thailand

