Monatliche Miete für wohnungen mit Garden in Pattaya, Thailand

In dieser Region wurden keine Objekte gefunden. Seien Sie der Erste, der sein Objekt auf unserer Plattform einstellt
Ähnliche Objekte in der Nähe

Mietobjekte können Sie sich auch in anderen Bereichen unseres Portals ansehen
Wohnung 2 zimmer in Pattaya, Thailand
Wohnung 2 zimmer
Pattaya, Thailand
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 33 m²
Stockwerk 6/8
Entdecken Sie eine ruhige Ecke Rückzug perfekt positioniert zwischen North Pattaya und Centr…
$527
pro Monat
Immobilienagentur
International real estate agency Habita
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Wohnung 2 zimmer in Pattaya, Thailand
Wohnung 2 zimmer
Pattaya, Thailand
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 47 m²
Stockwerk 4/8
Erleben Sie ultimativen Komfort und Komfort in diesem atemberaubenden 8-story-Kondominium in…
$468
pro Monat
Immobilienagentur
International real estate agency Habita
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Wohnung 2 zimmer in Pattaya, Thailand
Wohnung 2 zimmer
Pattaya, Thailand
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 29 m²
Stockwerk 3/8
Eine gemütliche 1-Zimmer-Wohnung von 29 qm im dritten Stock, mit Blick auf den Palast und Pr…
$383
pro Monat
Immobilienagentur
International real estate agency Habita
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
6-Schlafzimmer-Villa in Narathiwat, Thailand
6-Schlafzimmer-Villa
Narathiwat, Thailand
Schlafräume 6
Fläche 1 040 m²
Etagenzahl 2
Luxus-Designer-Villa “ESCAPE” in Laguna Homes ist Ihre perfekte Wahl für einen Luxus-Lifesty…
$19,398
pro Monat
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Wohnung 3 zimmer in Pattaya, Thailand
Wohnung 3 zimmer
Pattaya, Thailand
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 55 m²
Stockwerk 7/8
Diese gemütliche und funktionale Zwei-Zimmer-Wohnung in der modernen Siam Oriental Plaza Woh…
$838
pro Monat
Immobilienagentur
International real estate agency Habita
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Wohnung 1 zimmer in Si Sunthon, Thailand
Wohnung 1 zimmer
Si Sunthon, Thailand
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 30 m²
Stockwerk 4/7
Gemütliche Wohnung mit vollen Einrichtungen: Schwimmbad mit Jacuzzi und Kinderbereich, Fitne…
$765
pro Monat
Immobilienagentur
50 Lemons
Sprachen
English, Русский, Deutsch
4-Zimmer-Villa in Huai Yai, Thailand
4-Zimmer-Villa
Huai Yai, Thailand
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 306 m²
Stockwerk 1/1
Maximaler Komfort erwartet Sie in diesem atemberaubenden 3-Zimmer, 3-Badezimmer Villa in Pat…
$2,551
pro Monat
Immobilienagentur
International real estate agency Habita
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Wohnung 3 zimmer in Pattaya, Thailand
Wohnung 3 zimmer
Pattaya, Thailand
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 60 m²
Stockwerk 10/46
Wohnung mit 2 Schlafzimmern und 2 Badezimmern (vermietet ab 6 Monaten), voll möbliert und au…
$1,362
pro Monat
Immobilienagentur
International real estate agency Habita
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Wohnung 2 zimmer in Pattaya, Thailand
Wohnung 2 zimmer
Pattaya, Thailand
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 37 m²
Stockwerk 1/8
Experience Premium Family Living in Pattaya – Spacious Pool-Access Condo Near the Beach Ent…
$654
pro Monat
Immobilienagentur
International real estate agency Habita
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Wohnung 2 zimmer in Pattaya, Thailand
Wohnung 2 zimmer
Pattaya, Thailand
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 30 m²
Stockwerk 15/46
Eine 1-Zimmer-Wohnung (vermietet ab 6 Monaten), voll möbliert und ausgestattet in einem Elit…
$690
pro Monat
Immobilienagentur
International real estate agency Habita
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Wohnung 2 zimmer in Pattaya, Thailand
Wohnung 2 zimmer
Pattaya, Thailand
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 35 m²
Stockwerk 34/59
Diese elegante Luxus-Wohnung mit einem Schlafzimmer im 34. Stock einer der legendärsten Entw…
$838
pro Monat
Immobilienagentur
International real estate agency Habita
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Wohnung 3 zimmer in Pattaya, Thailand
Wohnung 3 zimmer
Pattaya, Thailand
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 78 m²
Stockwerk 13/13
Geräumige 2-Zimmer-Wohnung mit einem hellen Wohnbereich und einer voll ausgestatteten Küchen…
$985
pro Monat
Immobilienagentur
International real estate agency Habita
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch

Immobilienangaben in Pattaya, Thailand

