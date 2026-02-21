Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Thailand
  3. Pak Nam Samut Prakan Town Municipality
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnung
  6. Terrasse

Wohnungen mit Terrasse in Pak Nam Samut Prakan Town Municipality, Thailand

Bang Mueang
1 immobilienobjekt total found
Wohnung 3 zimmer in Ban Sam Phraek, Thailand
Wohnung 3 zimmer
Ban Sam Phraek, Thailand
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 46 m²
Stockwerk 24/38
DIFFICIATE EURO Drei-Zimmer-Wohnung in einer fertigen Wohnung ohne das Risiko von Unzulängli…
$163,810
Eine Anfrage stellen
