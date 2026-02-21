Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Thailand
  3. Pak Nam Samut Prakan Town Municipality
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnung
  6. Schwimmbad

Wohnungen mit Swimmingpool in Pak Nam Samut Prakan Town Municipality, Thailand

Bang Mueang
4
2 immobilienobjekte total found
Wohnung 1 Schlafzimmer in Ban Sam Phraek, Thailand
Wohnung 1 Schlafzimmer
Ban Sam Phraek, Thailand
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 52 m²
CHECK PROMOTIONAL OFFERS! My name is Leon, ask me your question, check availability and pric…
$364,925
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Sprachen
English, Русский
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Wohnung 3 zimmer in Ban Sam Phraek, Thailand
Wohnung 3 zimmer
Ban Sam Phraek, Thailand
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 46 m²
Stockwerk 24/38
DIFFICIATE EURO Drei-Zimmer-Wohnung in einer fertigen Wohnung ohne das Risiko von Unzulängli…
$163,810
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen

Eigenschaftstypen in Pak Nam Samut Prakan Town Municipality

2 Zimmer

Immobilienangaben in Pak Nam Samut Prakan Town Municipality, Thailand

mit Garage
mit Garten
mit Terrasse
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen