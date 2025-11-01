Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Wohnung mit Garten kaufen in Pak Nam Samut Prakan Town Municipality, Thailand

1 immobilienobjekt total found
Wohnung 2 Schlafzimmer in Ban Sam Phraek, Thailand
Wohnung 2 Schlafzimmer
Ban Sam Phraek, Thailand
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 31 m²
Stockwerk 2/8
$65,999
Immobilienangaben in Pak Nam Samut Prakan Town Municipality, Thailand

