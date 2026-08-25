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Wohnungen am Meer in Pa Tong, Thailand

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6
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4
1 Zimmer
67
2 Zimmer
39
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20 immobilienobjekte total found
Wohnung 3 Schlafzimmer in Pa Tong, Thailand
Wohnung 3 Schlafzimmer
Pa Tong, Thailand
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 227 m²
PAT22895 Dieses Penthouse ist ein gutes Spiel für Käufer, die in der Nähe der Energie von P…
$1,18M
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Wohnung 5 Schlafzimmer in Pa Tong, Thailand
Wohnung 5 Schlafzimmer
Pa Tong, Thailand
Schlafräume 5
Fläche 462 m²
PAT7099 Diese Villa liegt 1,3 km vom Strand Patong entfernt und bietet alle modernen Komfor…
$2,14M
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Pa Tong, Thailand
Wohnung 4 Schlafzimmer
Pa Tong, Thailand
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 350 m²
PAT21801 Diese wunderschön renovierte Villa in Patong bietet alles, was Sie für tropisches …
$701 035
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Red Fenix MontenegroRed Fenix Montenegro
Wohnung 2 Schlafzimmer in Pa Tong, Thailand
Wohnung 2 Schlafzimmer
Pa Tong, Thailand
Schlafräume 2
Fläche 125 m²
PAT7036 Diese 2-Zimmer-Wohnung bringt die erstaunliche Chance, nie aufhören zu lieben Paton…
$306 129
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Pa Tong, Thailand
Wohnung 2 Schlafzimmer
Pa Tong, Thailand
Schlafräume 2
Fläche 294 m²
PAT6507 Luxusvilla in der berühmten Gegend der Insel - Patong. Dieses Resort ist umgeben vo…
$1,00M
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Wohnung in Pa Tong, Thailand
Wohnung
Pa Tong, Thailand
Fläche 450 m²
PAT4819 Die Villa liegt an der Spitze einer privaten Halbinsel und bietet luxuriöses elegan…
$1,01M
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Pa Tong, Thailand
Wohnung 3 Schlafzimmer
Pa Tong, Thailand
Schlafräume 3
Fläche 329 m²
PAT7070 Der hervorragende Look dieser Villa ist, was ihr Design zu einem Preis gemacht. Wen…
$2,42M
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Pa Tong, Thailand
Wohnung 2 Schlafzimmer
Pa Tong, Thailand
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 128 m²
PAT22671 Entdecken Sie eine einzigartige Gelegenheit, eine wunderschön gestaltete Pool-Vill…
$1,01M
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Pa Tong, Thailand
Wohnung 2 Schlafzimmer
Pa Tong, Thailand
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 128 m²
PAT22672 Treten Sie in die Welt der Smart-Eigentum investieren mit dieser einzigartigen Mit…
$107 145
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Pa Tong, Thailand
Wohnung 1 Schlafzimmer
Pa Tong, Thailand
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 55 m²
PAT22104 Entdecken Sie moderne Raffinesse in diesem Apartment mit 1 Schlafzimmer in Patong.…
$234 071
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Wohnung 5 Schlafzimmer in Pa Tong, Thailand
Wohnung 5 Schlafzimmer
Pa Tong, Thailand
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 660 m²
PAT21864 Hinter jedem Eingang in dieser Villa befindet sich eine lebendige Miniatur Wunderl…
$6,06M
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Pa Tong, Thailand
Wohnung 3 Schlafzimmer
Pa Tong, Thailand
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 145 m²
PAT22106 Entdecken Sie moderne Raffinesse in diesem 3-Zimmer-Apartment in Patong. Gemütlich…
$752 317
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Pa Tong, Thailand
Wohnung 4 Schlafzimmer
Pa Tong, Thailand
Schlafräume 4
Fläche 525 m²
PAT6791 Wunderschönes Haus mit Meerblick in Patong. Dies ist eine großartige Investitionslö…
$551 032
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Pa Tong, Thailand
Wohnung 2 Schlafzimmer
Pa Tong, Thailand
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 101 m²
PAT22105 Entdecken Sie moderne Raffinesse in diesem 2 Schlafzimmer Apartment in Patong. Gem…
$540 883
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Pa Tong, Thailand
Wohnung 2 Schlafzimmer
Pa Tong, Thailand
Schlafräume 2
Fläche 117 m²
PAT5722 Moderne Trends im Design – offener Grundriss und maximale Freiheit – werden im Inne…
$171 432
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Wohnung 2 zimmer in Pa Tong, Thailand
Wohnung 2 zimmer
Pa Tong, Thailand
Zimmer 2
Schlafräume 1
Fläche 45 m²
Etagenzahl 3
Wohnsiedlung – Patong, Kathu District, Phuket, Thailand
$85 147
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Wohnung 2 zimmer in Pa Tong, Thailand
Wohnung 2 zimmer
Pa Tong, Thailand
Zimmer 2
Schlafräume 1
Fläche 60 m²
Etagenzahl 2
Wohnsiedlung – Patong, Kathu District, Phuket, Thailand
$218 706
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Wohnung 2 zimmer in Pa Tong, Thailand
Wohnung 2 zimmer
Pa Tong, Thailand
Zimmer 2
Schlafräume 1
Fläche 30 m²
Etagenzahl 5
Wohnsiedlung – Patong, Kathu District, Phuket, Thailand
$67 495
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Wohnung 1 zimmer in Pa Tong, Thailand
Wohnung 1 zimmer
Pa Tong, Thailand
Zimmer 1
Schlafräume 1
Fläche 70 m²
Etagenzahl 2
Wohnsiedlung – Patong, Kathu District, Phuket, Thailand
$197 278
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Wohnung 2 zimmer in Pa Tong, Thailand
Wohnung 2 zimmer
Pa Tong, Thailand
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 51 m²
Stockwerk 3/5
Invest in luxurious apartments surrounded by mountains and forest! Guaranteed income 6% per …
$268 874
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