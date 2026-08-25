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Wohnungen mit Bergblick kaufen in Pa Tong, Thailand

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2 immobilienobjekte total found
Wohnung 2 zimmer in Pa Tong, Thailand
Wohnung 2 zimmer
Pa Tong, Thailand
Zimmer 2
Schlafräume 1
Fläche 30 m²
Etagenzahl 5
Wohnsiedlung – Patong, Kathu District, Phuket, Thailand
$67 495
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Wohnung 1 zimmer in Pa Tong, Thailand
Wohnung 1 zimmer
Pa Tong, Thailand
Zimmer 1
Schlafräume 1
Fläche 70 m²
Etagenzahl 2
Wohnsiedlung – Patong, Kathu District, Phuket, Thailand
$197 278
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