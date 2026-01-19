Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Villen mit Terrasse in Nong Prue, Thailand

11 immobilienobjekte total found
Villa 5 zimmer in Nong Prue, Thailand
Villa 5 zimmer
Nong Prue, Thailand
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 461 m²
Etagenzahl 2
Premium Villen für Leben und Gesundheit in Pattaya Prime Habitat Pattaya ist ein Kammerdorf …
$1,02M
Villa 4 zimmer in Nong Prue, Thailand
Villa 4 zimmer
Nong Prue, Thailand
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 355 m²
Etagenzahl 2
Fertighaus zum Wohnen in der Nähe von Lake Mabprachan Great Time Pool Villa ist eine moderne…
$438,178
Villa 5 zimmer in Nong Prue, Thailand
Villa 5 zimmer
Nong Prue, Thailand
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 140 m²
Etagenzahl 2
Fertighaus mit Möbel für Wohnen in Pattaya Botanische Loft Ich ist ein Wohnprojekt von ferti…
$173,317
Villa 5 zimmer in Nong Prue, Thailand
Villa 5 zimmer
Nong Prue, Thailand
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 305 m²
Etagenzahl 2
Geschlossenes Dorf von Villen zum Leben in Pattaya Rungsii Village ist eine Wohnanlage moder…
$315,227
Villa 4 zimmer in Nong Prue, Thailand
Villa 4 zimmer
Nong Prue, Thailand
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 200 m²
Etagenzahl 2
Club-Projekt der modernen Häuser zum Leben in Pattaya Das PALM Pattaya ist ein Wohnhausproje…
$262,883
Villa 4 zimmer in Nong Prue, Thailand
Villa 4 zimmer
Nong Prue, Thailand
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 207 m²
Etagenzahl 2
Premium einstöckige Villen mit privatem Pool im skandinavischen Stil Das Projekt CELESTIAL V…
$393,743
Villa 5 zimmer in Nong Prue, Thailand
Villa 5 zimmer
Nong Prue, Thailand
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 559 m²
Etagenzahl 1
Villa in Pattaya, CHARIN Boutique-Projekt - Grundstück bis 645 m2, Privatpool Wir bieten ein…
$942,541
Villa 5 zimmer in Nong Prue, Thailand
Villa 5 zimmer
Nong Prue, Thailand
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 290 m²
Etagenzahl 2
Villa in Pattaya, Karte Phrachan - REKHA Pattaya, Privatclub Wir bieten Premium-Villen in Pa…
$509,098
Villa 5 zimmer in Nong Prue, Thailand
Villa 5 zimmer
Nong Prue, Thailand
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 162 m²
Etagenzahl 2
Haus in Pattaya, Huai Yai - zweistöckiges Haus 4 Schlafzimmer in der Nähe des Meeres Wir bie…
$166,338
Villa 5 zimmer in Nong Prue, Thailand
Villa 5 zimmer
Nong Prue, Thailand
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 202 m²
Etagenzahl 2
Villa in Pattaya, Karte Phrachan - PYCHE Pattaya, Dachterrasse, privater Pool Wir bieten ein…
$324,370
Villa 4 zimmer in Nong Prue, Thailand
Villa 4 zimmer
Nong Prue, Thailand
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 405 m²
Etagenzahl 1
Villa in Pattaya - ONYX GRAND VILLAGE (BaanMae 12), Thungklom-Tanman Wir bieten Luxusvillen …
$536,235
