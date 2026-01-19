Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Villa mit Garten kaufen in Nong Prue, Thailand

2 immobilienobjekte total found
Villa 5 zimmer in Nong Prue, Thailand
Villa 5 zimmer
Nong Prue, Thailand
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 140 m²
Etagenzahl 2
Fertighaus mit Möbel für Wohnen in Pattaya Botanische Loft Ich ist ein Wohnprojekt von ferti…
$173,317
Immobilienagentur
Sirel Estate 88 CO., LTD
Sprachen
English, Русский
Villa 4 zimmer in Nong Prue, Thailand
Villa 4 zimmer
Nong Prue, Thailand
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 200 m²
Etagenzahl 2
Club-Projekt der modernen Häuser zum Leben in Pattaya Das PALM Pattaya ist ein Wohnhausproje…
$262,883
Immobilienagentur
Sirel Estate 88 CO., LTD
Sprachen
English, Русский
