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Häuser mit Swimmingpool in Nong Prue, Thailand

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Villa 10 zimmer in Nong Prue, Thailand
Villa 10 zimmer
Nong Prue, Thailand
Zimmer 10
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 600 m²
Stockwerk 2/2
Italienisch-Inspirierte Pool Villa auf 1,591 qm Serenity Erleben Sie zeitlose Eleganz und mo…
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International real estate agency Habita
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Villa 4 zimmer in Nong Prue, Thailand
Villa 4 zimmer
Nong Prue, Thailand
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 160 m²
Stockwerk 2/2
Nur sechs Häuser bleiben im Dorf – wenn Sie unter einer erzogenen Menge leben wollen, besteh…
$162,609
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