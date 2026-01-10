Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Villen mit Terrasse in Nong Pla Lai, Thailand

8 immobilienobjekte total found
Villa 4 zimmer in Nong Pla Lai, Thailand
Villa 4 zimmer
Nong Pla Lai, Thailand
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 221 m²
Etagenzahl 2
Villa in Pattaya, Nong Pla Lai - THE PALM GRANDIO's, Familienclub, ab 7.9 million von ке Bie…
$249,388
Eine Anfrage stellen
Villa 5 zimmer in Nong Prue, Thailand
Villa 5 zimmer
Nong Prue, Thailand
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 202 m²
Etagenzahl 2
Villa in Pattaya, Karte Phrachan - PYCHE Pattaya, Dachterrasse, privater Pool, von 10.29 Mil…
$324,974
Eine Anfrage stellen
Villa 4 zimmer in Nong Prue, Thailand
Villa 4 zimmer
Nong Prue, Thailand
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 207 m²
Etagenzahl 1
Das Projekt CELESTIAL VILLA PATTAYA befindet sich im Norden von Pattaya - bequeme Anbindung …
$394,476
Eine Anfrage stellen
Villa 5 zimmer in Nong Prue, Thailand
Villa 5 zimmer
Nong Prue, Thailand
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 559 m²
Etagenzahl 2
Villa in Pattaya, Boutique-Projekt CHARIN - Grundstück bis 645 m2, privater Pool, von 29.9 M…
$944,296
Eine Anfrage stellen
Villa 5 zimmer in Nong Prue, Thailand
Villa 5 zimmer
Nong Prue, Thailand
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 290 m²
Etagenzahl 2
Villa in Pattaya, Karte Phrachan - REKHA Pattaya, Privatclub, ab 16.15 Millionen ном Premium…
$510,045
Eine Anfrage stellen
Villa 5 zimmer in Pattaya, Thailand
Villa 5 zimmer
Pattaya, Thailand
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 363 m²
Etagenzahl 2
Villa in Pattaya - LAVENDER VILLA, privater Pool, Designprojekt, von 18,9 Millionen ский Wir…
$598,019
Eine Anfrage stellen
Villa 5 zimmer in Pattaya, Thailand
Villa 5 zimmer
Pattaya, Thailand
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 279 m²
Etagenzahl 2
Villa in Pattaya, Sukhumvit-Na Kluea - MADCHA LE VILLA, privater Pool, ab 19,99 Millionen Wi…
$631,313
Eine Anfrage stellen
Villa 5 zimmer in Nong Pla Lai, Thailand
Villa 5 zimmer
Nong Pla Lai, Thailand
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 370 m²
Etagenzahl 2
Villa in Pattaya - ARCADE PATTAYA, private Premium-Häuser mit großen Grundstücken, von 14.88…
$469,642
Eine Anfrage stellen

