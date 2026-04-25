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Business zum Verkauf in Nong Pla Lai, Thailand

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Fertiges Geschäft in Pattaya, Thailand
Fertiges Geschäft
Pattaya, Thailand
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Established Café Business Takeover for Sale in Khao Noi Pattaya Located in the Khao Noi Patt…
$26,325
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Fertiges Geschäft in Pattaya, Thailand
Fertiges Geschäft
Pattaya, Thailand
Schlafräume 12
Anzahl der Badezimmer 12
Pool Villa in South Pattaya zum Verkauf - Diese weitläufige 12-Zimmer-Pool-Villa im Herzen v…
$588,433
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Fertiges Geschäft in Nong Prue, Thailand
Fertiges Geschäft
Nong Prue, Thailand
Rare Opportunity!! Popular Central Pattaya Club for Sale – Ready to Operate This fully oper…
$1,08M
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Fertiges Geschäft in Pattaya, Thailand
Fertiges Geschäft
Pattaya, Thailand
Schlafräume 36
Anzahl der Badezimmer 36
Commercial Building 36 Rooms for Sale in Central Pattaya This hospitality business opportuni…
$1,70M
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Fertiges Geschäft in Pattaya, Thailand
Fertiges Geschäft
Pattaya, Thailand
Schlafräume 195
Anzahl der Badezimmer 127
Hotel 195 Rooms with Land for Sale Pattaya Naklua Area This hotel 195 rooms with land for sa…
$10,10M
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Fertiges Geschäft in Pattaya, Thailand
Fertiges Geschäft
Pattaya, Thailand
Schlafräume 12
Anzahl der Badezimmer 13
Spacious Pool Villa for Sale in South Pattaya Ideal Rental Investment This large pool villa …
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