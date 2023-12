Odnospalnyy Delyuks A-1

Phuket, Thailand

von €153,872

Kapitulation vor: 2024

TOP REAL ESTATE VON 40.000 $ IN TAILAND! ANRUF! KOSTENLOSE BERATUNG. Planen Sie einen Immobilienkauf in Thailand? Wir helfen Ihnen bei der Auswahl eines KOSTENLOSEN Objekts und organisieren einen sicheren Deal mit dem Entwickler! - exklusive Immobilien; - Unterstützung bei der Organisation des Umzugs; - jährliche Kapitalerträge bis zu 20%; - finanzielle Einkommensgarantie; - Rechtsschutz der Transaktion; - kostenlose Beratung; - mehr als 300 Büros in der Russischen Föderation, den Vereinigten Arabischen Emiraten, der Türkei, Thailand und anderen Ländern. - Wählen Sie Immobilien für Ihr Budget und Ihre Wünsche! Das Ozon Lagunia Condominium ist eine neue Premium-Eigentumswohnung in der Lagune, einer der angesehensten Gegenden der Insel. Das Projekt befindet sich in 88, Cherngtalay, Tambon Choeng Thale, Distrikt Thalang, Phuket 83110, Thailand. Die Wohnanlage besteht aus zwei 7-stöckigen Gebäuden mit 164 geräumigen Apartments von 41 m². bis zu 88 qm. Alle Apartments verfügen über ein Wohnzimmer, ein Esszimmer, eine Küche und einen Balkon. Im dritten Gebäude des Komplexes befinden sich 7 Einzelhandelsgeschäfte. Der Komplex ist von einer malerischen Naturlandschaft mit Blick auf den Golfplatz Laguna Phuket, Berge und Grüns umgeben. Die Restaurants, Porto de Phuket und Boat Avenue, der Villa Market und die Supermärkte von Lotus, der Laguna Golf Club, die weltberühmten Strandclubs Xana und Catch liegen eine 5-10-minütige Fahrt vom Komplex entfernt, Blue Tree Water Park. LCD-PLUS: - Kabelfernsehen - Fitness - Garten - Parken - Sicherheit rund um die Uhr - Pool - Yoga-Zone - Aufzug Rufen Sie uns an und wir helfen Ihnen gerne beim Kauf von Immobilien in Thailand zu einem erschwinglichen Preis!