Complex of villas with swimming pools close to all necessary infrastructure, Phuket, Thailand

Wir bieten geräumige und leuchtende Villen mit Panoramablick, Gärten, Parkplätzen und Schwimmbädern.

Der Komplex umfasst:

Phase 1: vier Villen mit 4 Schlafzimmern und Blick auf den See, ein Home Office (oder ein Pavillon) im ersten Stock, eine Weinkammer (Yoga Studio / Arbeitszimmer/Massageraum) im Untergeschoss. Jede Villa verfügt über einen privaten Pool mit einer Mindestlänge von 10 Metern. Die Grundstücksfläche beträgt 446 m2 bis 531 m2. Der Preis liegt zwischen 25.900.000 und 30.900.000 BHT.

Phase 2: eine Villa mit 3 Schlafzimmern und einem Grundstück von 366 m2 zum Preis von 19.980.000 BHT sowie vier Villen mit 4 Schlafzimmern mit Grundstücken von 400 bis 475 m2 und Preisen von 21.900.000 bis 25.990.000 BHT. Ohne Kellerboden.

Phase 3: Es ist möglich, Villen mit 3, 4 oder 5 Schlafzimmern mit großen Grundstücken von 600 m2 bis 1.400 m2 zu bauen - Design in Entwicklung.

Auf Anfrage des Kunden kann das Villenlayout nach Unterzeichnung des Reservierungsvertrags geändert werden.

Der Komplex wird ein Kaffeehaus mit einem Fitnesscenter im ersten Stock und einem Kinderspielplatz im Erdgeschoss, Sicherheit rund um die Uhr und Wartung des Gemeinschaftsgebiets haben. Die Reinigung des Pools und der Villa sowie die Gartenarbeit sind gegen Aufpreis möglich.

Ein Möbelpaket für eine Villa mit 3 Schlafzimmern - 2.000.000 BHT, aus einer Villa mit 4 Schlafzimmern - 2.500.000 BHT.

Es besteht auch die Möglichkeit, Sonnenkollektoren und das "Smart Home" -System für 1.250.000 BHT zu installieren.

Sonnenkollektoren

"Smart Home" -System

Küchengeräte

Klimaanlage

Aluminiumfenster

Ausstattung und Ausstattung des HausesLage und nahe gelegene Infrastruktur

Der Komplex befindet sich an einem umweltfreundlichen Ort in der Nähe von Bang Neaw in der Gegend von Si Sunthon in Thalang, Phuket. Nur 15 Minuten vom Strand Bang Tao, 10 Minuten vom Wasserpark Blue Tree und 5 Minuten vom Einkaufszentrum Robinson Lifestyle Thalang entfernt. In der Nähe des Komplexes gibt es mehrere internationale Schulen. British International School Phuket (15 Minuten), Kajonket (7 Minuten), Headstart Cerngtalay Campus (Eröffnung im August 2023, 8 Minuten).