Phuket, Thailand

von €215,611

Kapitulation vor: 2024

TOP REAL ESTATE VON 40.000 $ IN TAILAND! ANRUF! KOSTENLOSE BERATUNG. Planen Sie einen Immobilienkauf in Thailand? Wir helfen Ihnen bei der Auswahl eines KOSTENLOSEN Objekts und organisieren einen sicheren Deal mit dem Entwickler! - exklusive Immobilien; - Unterstützung bei der Organisation des Umzugs; - jährliche Kapitalerträge bis zu 20%; - finanzielle Einkommensgarantie; - Rechtsschutz der Transaktion; - kostenlose Beratung; - mehr als 300 Büros in der Russischen Föderation, den Vereinigten Arabischen Emiraten, der Türkei, Thailand und anderen Ländern. - Wählen Sie Immobilien für Ihr Budget und Ihre Wünsche! Die Melia Phuket Karon Residences sind ein luxuriöses Eigentumswohnungsprojekt und Villen mit Swimmingpool und Meerblick in der malerischen Gegend von Karon. Nur 1,5 km vom Karon Beach entfernt können die Bewohner eine harmonische Kombination aus wunderschönen Landschaften der Andamanensee und dem Grün des Waldes genießen! Das Projekt befindet sich in der Patak Rd 404/9, Karon, Distrikt Mueang Phuket, Phuket 83100, Thailand. Insgesamt verfügt das Projekt über 63 Einheiten: 49 Apartments und 14 Villen. Das sorgfältig durchdachte Layout und die Architektur der Residenzen schaffen ein Gefühl der Ruhe und Gelassenheit, was sie zu einem idealen Zufluchtsort vor dem Trubel des Alltags macht. Einer der Hauptvorteile des Projekts ist das Hotelmanagement. Ihre Unterkunft wird Teil einer renommierten Hotelkette sein, die Ihnen viele Vorteile und Annehmlichkeiten bietet. Das Projekt ist ideal für Freizeit- und Daueraufenthalte und bietet ein Gleichgewicht zwischen Ruhe und Möglichkeiten für einen aktiven Lebensstil. Sie können eine ruhige Atmosphäre genießen und sich gleichzeitig in unmittelbarer Nähe von Unterhaltung und Annehmlichkeiten befinden, darunter Restaurants, Geschäfte, Wellnesscenter und vieles mehr. Zimmertypen: - 1 Schlafzimmer mit Meerblick ( 56,40 m² ) - 2 Schlafzimmer mit Meerblick ( 88,50 m² ) - Villa mit 3 Schlafzimmern und Pool ( 200 qm ) Die Wohninfrastruktur umfasst: - Club - Fitness - Kinderclub - Halle - Restaurants und Cafés - Internet Wi-Fi - - Dachpool - Parkplatz - Garten - 24 Stunden Sicherheit - Videoüberwachung - Parken Wir werden alle Feinheiten des Erwerbs von Immobilien in Thailand erzählen. Wir werden für jede Anfrage Immobilien finden, zeigen und beim Erwerb helfen! Schreiben oder anrufen, alle Ihre Fragen beantworten!