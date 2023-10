Modern residence with a panoramic sea view at 200 meters from the beach, Kamala, Phuket, Thailand

Bang Lamung, Thailand

von €221,517

Paradise Ocean View — eine luxuriöse Wohnanlage in der malerischen Ecke von Pattaya. Der Komplex liegt direkt in der Bucht am Meer. Alle Wohnungen sind Arten, von deren Fenstern aus sich ein atemberaubender Blick auf das Meer öffnet. Jedes Apartment ist gut mit Möbeln und Geräten ausgestattet. Die Wohnung ist nur mit hochwertigen Materialien fertig. Jedes Apartment verfügt über einen großen Balkon mit einzigartigem Meerblick, eine moderne Einbauküche mit Kühlschrank, Herd, Backofen und Spüle ( im europäischen Stil ). Fußböden im italienischen Stil. Die Schlafzimmer verfügen über Einbauschränke. Die Badezimmer haben eine Dusche oder ein Bad. Einige Apartments verfügen über einen Whirlpool. Der Komplex bietet 5-Sterne-Lebensbedingungen, die angenehme Lebensbedingungen und Entspannung garantieren. In der Nähe des Komplexes befinden sich tropische Gärten. Der Infinity-Pool « » befindet sich buchstäblich am äußersten Rand der Brandung –, nur drei Meter von der Küste entfernt. Ausstattung: - eine Perücke; - Garten; - Grillplatz; - Fitnessstudio; - Wi-Fi; - Aufzug; - Sauna; - Sicherheit rund um die Uhr. Wir werden alle Feinheiten des Erwerbs von Immobilien in Thailand erzählen. Wir werden bei jeder Anfrage Immobilien finden, zeigen und helfen! Schreiben oder anrufen, alle Ihre Fragen beantworten!