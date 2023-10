Small gated complex of villas with swimming pools and gardens close to the beach, Phuket, Thailand

Phuket, Thailand

von €129,663

Kapitulation vor: 2023

Die ADM Platinum Bay von Wyndham ist eine moderne Luxus-Eigentumswohnung, die aus 432 Apartments auf 4 Etagen besteht und von New World ADM Platinum entwickelt wurde. Der Komplex ist voll möbliert und verfügt über ein prächtiges Dekor mit allen Annehmlichkeiten vor Ort. Arten von Apartments reichen von Studios bis zu Apartments mit 1 Schlafzimmer. Dank ihres hervorragenden architektonischen Designs können die Bewohner von jedem Apartment aus einen Panoramablick auf das Meer genießen! Das Projekt befindet sich in 71/92, Kamala, Kathu, Phuket, im Herzen des beliebten Sonnenuntergangs der Insel am Kamala Beach. In Kamala befinden sich mehrere der exklusivsten Resorts der Insel, von Luxushotels bis zu Familienresorts entlang der Küste. Der Strand ist vom nur 35 Autominuten entfernten Flughafen Phuket leicht zu erreichen, während andere Touristenziele in der Nähe liegen. Die Gegend verfügt über eine hervorragende Infrastruktur - zu Fuß erreichen Sie die besten Geschäfte und Restaurants, den Markt, Einkaufszentren und eine große Auswahl an Unterhaltungsangeboten. ADM Platinum Bay ist ein idealer Ort für Käufer, die den Spa-Lebensstil von Phuket optimal nutzen möchten. VORTEILE: - Lobby - Dachpool - Schwimmbad - Whirlpool - Sauna - Kinderbecken -Sky Bar - Fitnesscenter - Spa - Yoga Studio - Dachgarten - Restaurant - Parken - Sicherheit rund um die Uhr - Videoüberwachung rund um die Uhr Rufen Sie uns an und wir werden gerne über die profitabelsten Immobilien in Thailand sprechen! Wir beraten Sie kostenlos!