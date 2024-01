BLOSSOM CONDO SATHON-CHAROEN

Komfortable Apartments im neuen zentralen Bereich von Saton!

Tolle Investitionsmöglichkeit! Perfekt sowohl für den Dauerwohnsitz als auch für die Vermietung! Rendite ab 5 %!

Blossom Condo Sathorn-Charoenrat ist eine gehobene Eigentumswohnung, in der das gestaltete Wohnzimmer mit Balkon und frischer Luft, die Grünfläche rund um das Projekt und die grüne Wand am Gebäude ein Gefühl der Einheit schaffen mit Natur. Entspannen Sie sich am Pool inmitten der Natur!

Ausstattung: Gemeinschaftspool, Clubhaus, Indoor-Kinderbereich, Fitness, Gemeinschafts-Fitnessstudio, Restaurant vor Ort, Parkplatz, Rezeption, Lobby, Wäsche-/Reinigungsservice, 24-Stunden-Sicherheitsdienst, Videoüberwachung, Zugang mit Schlüsselkarte.

Lage und Infrastruktur: - U-Bahnstation Surasak, 1 km; - Flughafen, 44 km; - Schule; - Chulalongkorn Universität; - Einkaufszentren und Geschäfte; - Restaurants und Cafés; - Krankenhäuser.

Wir erklären Ihnen alle Feinheiten des Immobilienkaufs in Thailand. Wir finden, zeigen und helfen beim Immobilienkauf für jedes Anliegen! Schreiben oder rufen Sie an, wir beantworten alle Ihre Fragen!