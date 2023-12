Odnospalnyy Polulyuks E-1

Pattaya, Thailand

von €51,232

TOP REAL ESTATE AB 40.000 $ IN TAILAND! ANRUF! KOSTENLOSE BERATUNG. Planen Sie einen Immobilienkauf in Thailand? Wir helfen Ihnen bei der Auswahl eines KOSTENLOSEN Objekts und organisieren einen sicheren Deal mit dem Entwickler! - exklusive Immobilien; - Unterstützung bei der Organisation des Umzugs; - jährliche Kapitalerträge bis zu 20%; - finanzielle Einkommensgarantie; - Rechtsschutz der Transaktion; - kostenlose Beratung; - mehr als 300 Büros in der Russischen Föderation, den Vereinigten Arabischen Emiraten, der Türkei, Thailand und anderen Ländern. - Wählen Sie Immobilien für Ihr Budget und Ihre Wünsche! City Garden Pratumnak ist ein neuer Luxuskomplex für Wohngebäude mit eigener Infrastruktur in einer prestigeträchtigen Gegend am Pratumnak Hill, nur wenige Gehminuten von den saubersten Stränden von Pattaya - Kozi Beach und Pratumnak entfernt. Der Komplex besteht aus zwei 8-stöckigen Gebäuden mit Tiefgarage, einem Swimmingpool und einem Erholungsgebiet auf dem Gebiet. Das Projekt bietet zum Verkauf 157 Apartments mit verschiedenen Layouts: Apartments - Studios, Apartments mit einem und zwei Schlafzimmern von 26 bis 63 Quadratmetern. m. Die Apartments sind nach internationalen Standards eingerichtet und verfügen über voll möblierte und geschmackvoll eingerichtete moderne Badezimmer und Küchen im europäischen Stil. Der Bezirk verfügt über eine hervorragende Infrastruktur. Zu Fuß erreichen Sie die besten Geschäfte und Restaurants, den Pattaya Park Markt, Einkaufszentren und eine große Auswahl an Unterhaltungsangeboten. In der Nähe befinden sich eine Aussichtsplattform, der Golden Buddha-Tempel und der riesige Rama IX-Park. Das Zentrum von Pattaya und die Hauptfußgängerzone der Woking Street erreichen Sie in wenigen Minuten! Stadtgarten Pratumnak bietet eine unglaubliche Gelegenheit, ein neues Leben mit wertvollen Ergänzungen und Annehmlichkeiten zu beginnen. EINFACH: - Gut gepflegtes Landschaftsgebiet - Außenpool mit Entspannungs- und Bräunungsbereich - Moderne stille Aufzüge - Lobby- und Concierge-Service - Fitnessstudio - Sauna - Whirlpool - Internet Wi-Fi - Satellitenfernsehen - Tiefgarage - 24 Stunden Sicherheit - Feueralarm - Feuerlöschsystem - Videoüberwachungssystem CCTV ( ) - Karten für elektronisches Zugangssystem ( ) Rufen Sie uns an und wir treffen eine KOSTENLOSE Auswahl der Immobilien Ihrer Träume. Erzählen wir Ihnen alles über die profitabelsten Projekte in Thailand!