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Wohnungen mit Terrasse in Naklua, Thailand

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Wohnung 1 Schlafzimmer in Nong Prue, Thailand
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Wohnung 1 Schlafzimmer
Nong Prue, Thailand
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 25 m²
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Nong Prue, Thailand
Wohnung 2 Schlafzimmer
Nong Prue, Thailand
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 43 m²
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Studio in Nong Prue, Thailand
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Nong Prue, Thailand
Fläche 23 m²
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Condo in Naklua, Thailand
Condo
Naklua, Thailand
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 132 m²
Stockwerk 20/54
Northpoint Luxus-Kondominium zum VerkaufStandort: Naklua, Wongamat, Pattaya- Hohe Etage- Vor…
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Condo in Naklua, Thailand
Condo
Naklua, Thailand
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 142 m²
Stockwerk 7/8
Wongamat Residence Condominium in der Nähe von Pattaya Nord Pattaya Nord, Na Kluea, Bang La…
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Condo in Naklua, Thailand
Condo
Naklua, Thailand
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 190 m²
Stockwerk 53/54
Duplex 3 bed 4 bathroom  in Zire Wongamat in North Pattaya, Pattaya Type : 3 bedroom 4 ba…
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Condo in Naklua, Thailand
Condo
Naklua, Thailand
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 55 m²
Stockwerk 20/31
1-Zimmer-Wohnung, 55 m2, in Baan Plai Haad – Pattaya • 1 Schlafzimmer • 55 m2 • 20. Etag…
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Condo in Naklua, Thailand
Condo
Naklua, Thailand
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 76 m²
Stockwerk 10/54
Atemberaubender Meerblick zu verkaufen! Die Wohnanlage Zire Wongamat befindet sich in gute…
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Condo in Naklua, Thailand
Condo
Naklua, Thailand
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 62 m²
Stockwerk 26/54
Eigentumswohnung Zire Wongamat.- Turm B - 2 Schlafzimmer, 1 Badezimmer.  - 62 Quadratmeter. …
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Condo in Naklua, Thailand
Condo
Naklua, Thailand
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 92 m²
Stockwerk 6/38
2 Schlafzimmer, 2 Bäder, 92 m2, atemberaubender Meerblick im Wong Amat Tower.Typ: 2 Schlafzi…
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Condo in Naklua, Thailand
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Naklua, Thailand
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 124 m²
Stockwerk 5/7
Garden Cliff Condominium zu verkaufen Wongamat Beach Fantastische Strandlage und wundersc…
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Condo in Naklua, Thailand
Condo
Naklua, Thailand
Schlafräume 1
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Fläche 47 m²
Stockwerk 28/38
Wongamat Tower Condo, 1 bedroom for sale Fully furnished and modern style apartments for …
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Condo in Naklua, Thailand
Condo
Naklua, Thailand
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 105 m²
Stockwerk 4/12
Siam Penthouse 3 mit 2 Schlafzimmern, 105 m2, in Nord-Pattaya, Pattaya2 Schlafzimmer, 2 Bade…
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Condo in Naklua, Thailand
Condo
Naklua, Thailand
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 73 m²
Stockwerk 10/31
Typ: 2 Schlafzimmer, 2 Badezimmer Größe: 73 m2 Quote: Ausländische Quote Etage: 10. Über…
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Penthouse in Naklua, Thailand
Penthouse
Naklua, Thailand
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 360 m²
Stockwerk 44/54
Gorgeous View!! 5 bedroom at Northpoint Condominium close to Pattaya North Northpoint Tow…
$2,06M
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Condo in Naklua, Thailand
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Naklua, Thailand
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 98 m²
Stockwerk 30/54
Zire Wongamat Condo Pattaya 2 Schlafzimmer zu verkaufen • 2 Schlafzimmer, 2 Badezimmer • Geb…
$500,000
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Condo in Naklua, Thailand
Condo
Naklua, Thailand
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 70 m²
Stockwerk 28/37
1 Schlafzimmer, 1 Badezimmer in Zire Wongamat Pattaya Typ: 1 Schlafzimmer, 1 Badezimmer A…
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Condo in Naklua, Thailand
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Naklua, Thailand
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 102 m²
Stockwerk 9/54
Northpoint Condominium, 1 Schlafzimmer zu verkaufenTyp: 2 Schlafzimmer Größe: 102 m² Ausländ…
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Condo in Naklua, Thailand
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Naklua, Thailand
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 53 m²
Stockwerk 15/31
Type : 1 bedroom 1 bathroom Size : 53 m2 Quota: Foreign Quota  Floor : 15 th Transfer fe…
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Condo in Naklua, Thailand
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Naklua, Thailand
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 103 m²
Stockwerk 15/54
Northpoint luxury condominium for sale Location: Naklua, Wongamat, Pattaya - Floor 15 th…
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Condo in Naklua, Thailand
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Naklua, Thailand
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 92 m²
Stockwerk 11/38
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Penthouse in Naklua, Thailand
Penthouse
Naklua, Thailand
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 390 m²
Stockwerk 44/54
Penthouse 2 storeys 390sqm Northpoint in North Pattaya, Pattaya Size 390 sq m  2 bedroom…
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Condo in Naklua, Thailand
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Naklua, Thailand
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 130 m²
Stockwerk 33/54
3 Bedroom Sea view at Northpoint Naklua, Wongamat, Pattaya  NORTHPOINT  Wongamat T…
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Condo in Naklua, Thailand
Condo
Naklua, Thailand
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 70 m²
Stockwerk 37/43
2 Bedroom 2 Bathroom sea view at Riviera Wongamat Size 70 m² Floor 37 th Sea view Foreig…
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Condo in Naklua, Thailand
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Naklua, Thailand
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 77 m²
Stockwerk 8/54
Das ist der richtige Weg.• Typ 1 Schlafzimmer 1 Badezimmer• Größe 77 m2• Boden 8 th• Voll mö…
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Condo in Naklua, Thailand
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Naklua, Thailand
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 103 m²
Stockwerk 13/54
Northpoint Luxus -Eigentumswohnung zum Verkauf Ort: Naklua, Wongamat, Pattaya - hoher Bod…
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Naklua, Thailand
Schlafräume 2
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Fläche 100 m²
Stockwerk 12/54
2 Schlafzimmer, 2 Badezimmer,Zire zu vermieten - Wongamat BeachfrontDieses atemberaubende 2-…
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