Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Thailand
  3. Naklua
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnung
  6. Schwimmbad

Wohnungen mit Swimmingpool in Naklua, Thailand

;
penthäuser
6
condos
167
studio-wohnungen
5
1 Zimmer
121
Zeig mehr
67 immobilienobjekte total found
Wohnung 1 Schlafzimmer in Nong Prue, Thailand
TOP TOP
Wohnung 1 Schlafzimmer
Nong Prue, Thailand
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 25 m²
Klären Sie die Werbeangebote!Mein Name ist Leon, stellen Sie mir Ihre Frage, überprüfen Sie …
$77,600
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Sprachen
English, Русский
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Wohnung 2 Schlafzimmer in Nong Prue, Thailand
Wohnung 2 Schlafzimmer
Nong Prue, Thailand
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 43 m²
Klären Sie die Werbeangebote!Mein Name ist Leon, stellen Sie mir Ihre Frage, überprüfen Sie …
$267,000
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Sprachen
English, Русский
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Studio in Nong Prue, Thailand
Studio
Nong Prue, Thailand
Fläche 23 m²
Klären Sie die Werbeangebote!Mein Name ist Leon, stellen Sie mir Ihre Frage, überprüfen Sie …
$64,996
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Sprachen
English, Русский
Telegram Schreiben Sie im Telegram
International Property AlertInternational Property Alert
Condo in Naklua, Thailand
Condo
Naklua, Thailand
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 96 m²
Stockwerk 32/54
Preis verbessert!2 Schlafzimmer, 2 Badezimmer bei Zire Wongamat in Nord-Pattaya, PattayaTyp …
$464,706
Eine Anfrage stellen
Condo in Naklua, Thailand
Condo
Naklua, Thailand
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 55 m²
Stockwerk 10/36
Park Beach Condominium  Park Beach condominium is well located in Naklua area.  For sale…
$97,059
Eine Anfrage stellen
Condo in Naklua, Thailand
Condo
Naklua, Thailand
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 132 m²
Stockwerk 20/54
Northpoint Luxus-Kondominium zum VerkaufStandort: Naklua, Wongamat, Pattaya- Hohe Etage- Vor…
$845,665
Eine Anfrage stellen
TekceTekce
Condo in Naklua, Thailand
Condo
Naklua, Thailand
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 33 m²
Stockwerk 29/46
Riviera Jomtien.Big Studio apartment for sale Riviera Jomtien.  Type Studio Size  32 sq…
$117,353
Eine Anfrage stellen
Condo in Naklua, Thailand
Condo
Naklua, Thailand
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 142 m²
Stockwerk 7/8
Wongamat Residence Condominium in der Nähe von Pattaya Nord Pattaya Nord, Na Kluea, Bang La…
$317,643
Eine Anfrage stellen
Condo in Naklua, Thailand
Condo
Naklua, Thailand
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 81 m²
Stockwerk 13/54
Big 1 bedroom 81 m2 in Northpoint in North Pattaya, Pattaya • Type1 bedroom • Size 81 sq…
$294,118
Eine Anfrage stellen
Condo in Naklua, Thailand
Condo
Naklua, Thailand
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Stockwerk 12/32
Once Pattaya  landmark of Pattaya! 1 bedroom forsale  Once PATTAYA Floor 12 Quota FQ  Si…
$123,529
Eine Anfrage stellen
Condo in Naklua, Thailand
Condo
Naklua, Thailand
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 190 m²
Stockwerk 53/54
Duplex 3 bed 4 bathroom  in Zire Wongamat in North Pattaya, Pattaya Type : 3 bedroom 4 ba…
$1,12M
Eine Anfrage stellen
Condo in Naklua, Thailand
Condo
Naklua, Thailand
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 97 m²
Stockwerk 2/54
Zire Wongamat Condo Pattaya 2 Schlafzimmer zu verkaufen • Gebäude  A  • Größe 97 m² • 2. Sto…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Condo in Naklua, Thailand
Condo
Naklua, Thailand
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 50 m²
Stockwerk 26/54
Zire Wongamart Eigentumswohnung 1 Schlafzimmer  Pattaya Nord, Na Kluea, Bang Lamung, Chon …
$278,750
Eine Anfrage stellen
Condo in Naklua, Thailand
Condo
Naklua, Thailand
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 38 m²
Stockwerk 17/54
Atemberaubendes Studio mit Meerblick zu verkaufen! Die Wohnanlage Zire Wongamat befindet s…
$161,765
Eine Anfrage stellen
Penthouse in Naklua, Thailand
Penthouse
Naklua, Thailand
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 127 m²
Stockwerk 30/32
Sobald Pattaya definiert eine einzigartige Chance, das Leben in einem gesuchten Ziel zu geni…
$1,24M
Eine Anfrage stellen
Condo in Naklua, Thailand
Condo
Naklua, Thailand
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 52 m²
Stockwerk 38/54
Northpoint luxury condominium for sale Location: Naklua, Wongamat, Pattaya - High floor …
$232,353
Eine Anfrage stellen
Condo in Naklua, Thailand
Condo
Naklua, Thailand
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 55 m²
Stockwerk 20/31
1-Zimmer-Wohnung, 55 m2, in Baan Plai Haad – Pattaya • 1 Schlafzimmer • 55 m2 • 20. Etag…
$164,705
Eine Anfrage stellen
Condo in Naklua, Thailand
Condo
Naklua, Thailand
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 98 m²
Stockwerk 32/46
Die Palme - Wongamart BeachPattaya North, Na Kluea, Bang Lamung, Chon Buri, 20150Der Palm Wo…
$750,000
Eine Anfrage stellen
Condo in Naklua, Thailand
Condo
Naklua, Thailand
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 76 m²
Stockwerk 10/54
Atemberaubender Meerblick zu verkaufen! Die Wohnanlage Zire Wongamat befindet sich in gute…
$308,822
Eine Anfrage stellen
Condo in Naklua, Thailand
Condo
Naklua, Thailand
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 62 m²
Stockwerk 26/54
Eigentumswohnung Zire Wongamat.- Turm B - 2 Schlafzimmer, 1 Badezimmer.  - 62 Quadratmeter. …
$250,000
Eine Anfrage stellen
Condo in Naklua, Thailand
Condo
Naklua, Thailand
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 92 m²
Stockwerk 6/38
2 Schlafzimmer, 2 Bäder, 92 m2, atemberaubender Meerblick im Wong Amat Tower.Typ: 2 Schlafzi…
$279,411
Eine Anfrage stellen
Condo in Naklua, Thailand
Condo
Naklua, Thailand
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 200 m²
Stockwerk 15/24
3 Schlafzimmer, 3 Bäder, am Silver Beach in Nord-Pattaya, Pattaya• Typ 3 Schlafzimmer, 3 Bäd…
$500,000
Eine Anfrage stellen
Condo in Naklua, Thailand
Condo
Naklua, Thailand
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 124 m²
Stockwerk 5/7
Garden Cliff Condominium zu verkaufen Wongamat Beach Fantastische Strandlage und wundersc…
$426,471
Eine Anfrage stellen
Condo in Naklua, Thailand
Condo
Naklua, Thailand
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 32 m²
Stockwerk 36/43
Komplett möbliertes Studio in einem oberen Stockwerk in Riviera Wongamat, Gebäude A. Verkauf…
$114,706
Eine Anfrage stellen
Condo in Naklua, Thailand
Condo
Naklua, Thailand
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 47 m²
Stockwerk 12/46
Riviera Jomtien. 1 Bedrooms 1 Bathrooms apartment for sale Riviera Jomtien.  Type Studio…
$164,706
Eine Anfrage stellen
Condo in Naklua, Thailand
Condo
Naklua, Thailand
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 49 m²
Stockwerk 26/54
1 Bedroom Apartment 49m² in Zire Wongamat Pattaya  • Type 1 Bedroom 1 bathroom   • Size …
$170,588
Eine Anfrage stellen
Condo in Naklua, Thailand
Condo
Naklua, Thailand
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 98 m²
Stockwerk 26/54
2 Schlafzimmer, 2 Badezimmer im Zire Wongamat in Nord-Pattaya, Pattaya• Typ 2 Schlafzimmer, …
$500,000
Eine Anfrage stellen
Condo in Naklua, Thailand
Condo
Naklua, Thailand
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 47 m²
Stockwerk 28/38
Wongamat Tower Condo, 1 bedroom for sale Fully furnished and modern style apartments for …
$146,764
Eine Anfrage stellen
Condo in Naklua, Thailand
Condo
Naklua, Thailand
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 105 m²
Stockwerk 4/12
Siam Penthouse 3 mit 2 Schlafzimmern, 105 m2, in Nord-Pattaya, Pattaya2 Schlafzimmer, 2 Bade…
$264,706
Eine Anfrage stellen
Condo in Naklua, Thailand
Condo
Naklua, Thailand
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 76 m²
Stockwerk 35/54
1 Schlafzimmer, 1 Badezimmer  in Zire Wongamat in Nord-Pattaya, PattayaTyp: 1 Schlafzimmer, …
$308,824
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen