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Häuser in Mueang, Thailand

3 immobilienobjekte total found
Haus 4 Schlafzimmer in Mueang, Thailand
Haus 4 Schlafzimmer
Mueang, Thailand
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Luxury Mineral Pool Villa 4 Bedroom Bangsaen This luxury mineral pool villa in Bangsaen offe…
$681,344
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Haus 5 Schlafzimmer in Mueang, Thailand
Haus 5 Schlafzimmer
Mueang, Thailand
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 7
3 Storey Ultra Luxury Mineral Pool Villa 5 Bedroom Bangsaen Located in Bangsaen, this 3 stor…
$1,86M
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Villa 7 zimmer in Mueang, Thailand
Villa 7 zimmer
Mueang, Thailand
Zimmer 7
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 240 m²
Stockwerk 2/2
Erleben Sie das ultimative Luxusleben in Bang Saen, Chonburi, Thailand. Diese atemberaubende…
$267,325
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