Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Thailand
  3. Mueang Samut Prakan District
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnung
  6. Garage

Wohnungen mit Garage in Mueang Samut Prakan District, Thailand

Bang Mueang
4
1 immobilienobjekt total found
Wohnung 3 zimmer in Ban Sam Phraek, Thailand
Wohnung 3 zimmer
Ban Sam Phraek, Thailand
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 46 m²
Stockwerk 24/38
DIFFICIATE EURO Drei-Zimmer-Wohnung in einer fertigen Wohnung ohne das Risiko von Unzulängli…
$163,810
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen

Eigenschaftstypen in Mueang Samut Prakan District

2 Zimmer

Immobilienangaben in Mueang Samut Prakan District, Thailand

mit Garten
mit Terrasse
mit Schwimmbad
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen