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Wohnungen in Mueang Samut Prakan District, Thailand

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Bang Mueang
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8 immobilienobjekte total found
Wohnung in Ban Sam Phraek, Thailand
Wohnung
Ban Sam Phraek, Thailand
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Ban Sam Phraek, Thailand
Wohnung 2 Schlafzimmer
Ban Sam Phraek, Thailand
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Fläche 63 m²
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Wohnung 2 zimmer in Ban Sam Phraek, Thailand
Wohnung 2 zimmer
Ban Sam Phraek, Thailand
Zimmer 2
Schlafräume 1
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Fläche 34 m²
Stockwerk 18/32
1 Schlafzimmer Wohnung von 33,75 qm im 18. Stock in einem modernen Wohn-Kondominium in Bangk…
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Ban Sam Phraek, Thailand
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Ban Sam Phraek, Thailand
Schlafräume 2
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Fläche 31 m²
Stockwerk 2/8
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Wohnung 3 zimmer in Ban Sam Phraek, Thailand
Wohnung 3 zimmer
Ban Sam Phraek, Thailand
Zimmer 3
Schlafräume 2
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Fläche 46 m²
Stockwerk 24/38
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Wohnung 2 zimmer in Ban Sam Phraek, Thailand
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Zimmer 2
Schlafräume 1
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Fläche 31 m²
Stockwerk 6/8
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Ban Sam Phraek, Thailand
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Ban Sam Phraek, Thailand
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
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Wohnung 3 zimmer in Samut Prakan City Municipality, Thailand
Wohnung 3 zimmer
Samut Prakan City Municipality, Thailand
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 48 m²
Etagenzahl 19
Wohnsiedlung – Bangkok, Thailand
$186,593
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Eigenschaftstypen in Mueang Samut Prakan District

1 Zimmer
2 Zimmer

Immobilienangaben in Mueang Samut Prakan District, Thailand

mit Garage
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