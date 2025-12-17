Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Langfristige Miete von Villen in Mueang Narathiwat, Thailand

1 immobilienobjekt total found
6-Schlafzimmer-Villa in Narathiwat, Thailand
6-Schlafzimmer-Villa
Narathiwat, Thailand
Schlafräume 6
Fläche 1 040 m²
Etagenzahl 2
Luxus-Designer-Villa “ESCAPE” in Laguna Homes ist Ihre perfekte Wahl für einen Luxus-Lifesty…
$19,398
pro Monat
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
