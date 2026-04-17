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Langfristige Miete von Studios in Klet Kaeo, Thailand

1 immobilienobjekt total found
Studio in Bang Sare, Thailand
Studio
Bang Sare, Thailand
Fläche 26 m²
Stockwerk 4/8
Das Breeze Beachside ist ein Apartment 30 Meter vom Meer in der grünen Gegend von Bang Sare!…
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