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Langfristige Miete von wohnungen in Klet Kaeo, Thailand

Bang Sare
6
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Wohnung 2 zimmer in Bang Sare, Thailand
Wohnung 2 zimmer
Bang Sare, Thailand
Zimmer 2
Fläche 26 m²
Stockwerk 6/8
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Studio in Bang Sare, Thailand
Studio
Bang Sare, Thailand
Fläche 26 m²
Stockwerk 4/8
Das Breeze Beachside ist ein Apartment 30 Meter vom Meer in der grünen Gegend von Bang Sare!…
$467
pro Monat
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Wohnung 2 zimmer in Bang Sare, Thailand
Wohnung 2 zimmer
Bang Sare, Thailand
Zimmer 2
Fläche 32 m²
Stockwerk 2/8
$561
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Wohnung 2 zimmer in Bang Sare, Thailand
Wohnung 2 zimmer
Bang Sare, Thailand
Zimmer 2
Fläche 26 m²
Stockwerk 3/8
$467
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Kondominium 1 Schlafzimmer in Bang Sare, Thailand
Kondominium 1 Schlafzimmer
Bang Sare, Thailand
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Le Beach Condo 1 Schlafzimmer zu vermieten – Diese wunderschön eingerichtete 1-Zimmer-Wohnun…
$308
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