Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Thailand
  3. Klet Kaeo
  4. Wohnimmobilien
  5. Kondominium
  6. Terrasse

Eigentumswohnungen mit Terrasse in Klet Kaeo, Thailand

Bang Sare
8
Kondominium Löschen
Alles löschen
1 immobilienobjekt total found
Condo in Bang Sare, Thailand
Condo
Bang Sare, Thailand
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 42 m²
Stockwerk 27/33
1 bedrrom 1 bathrrom Del Mare in Bang Saray - 1 bedrrom 1 bathrrom  - Size 42 m2 - Floo…
$134,000
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Highrise Property and Construction
Sprachen
English, Русский
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Klet Kaeo, Thailand

mit Garten
mit Meerblick
mit Schwimmbad
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen