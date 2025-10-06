Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Eigentumswohnungen am Meer in Klet Kaeo, Thailand

5 immobilienobjekte total found
Condo in Bang Sare, Thailand
Condo
Bang Sare, Thailand
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 42 m²
Stockwerk 27/33
1 bedrrom 1 bathrrom Del Mare in Bang Saray - 1 bedrrom 1 bathrrom  - Size 42 m2 - Floo…
$134,000
Condo in Bang Sare, Thailand
Condo
Bang Sare, Thailand
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 42 m²
Stockwerk 10/33
1 bedroom for sale in Del Mare Bangsaray  - 1 Bedroom 42 sq.m. - 1 Bathroom - 10 th flo…
$114,705
Condo in Bang Sare, Thailand
Condo
Bang Sare, Thailand
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 168 m²
Stockwerk 17/33
3-Bedroom Condo for Sale at Del Mare Bangsaray - 3 Bedroom 168 sq.m. - 17th floor - Sea…
$585,294
Condo in Bang Sare, Thailand
Condo
Bang Sare, Thailand
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 57 m²
Stockwerk 32/33
1-Bedroom Condo for Sale at Del Mare Bangsaray - 1 Bedroom 57 sq.m. - 1 Bathroom - 32th…
$244,117
Condo in Bang Sare, Thailand
Condo
Bang Sare, Thailand
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 84 m²
Stockwerk 14/33
2-Bedroom Condo with Sea View for Sale at Del Mare Bangsaray  - 2 Bedroom 84 sq.m. - 2 B…
$350,000
