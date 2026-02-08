Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Thailand
  3. Khao Noi
  4. Wohnimmobilien

Wohnimmobilien in Khao Noi, Thailand

1 immobilienobjekt total found
Haus 4 zimmer in Ban Nong Hoi, Thailand
Haus 4 zimmer
Ban Nong Hoi, Thailand
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 150 m²
Moderne Premium-Villa mit privatem Pool in einem der begehrtesten Bereiche von Hua Hin. Gerä…
$482,316
Immobilienagentur
KVARIS Real Estate
Sprachen
English, Русский, Polski, Español, Čeština, Français
Immobilienangaben in Khao Noi, Thailand

mit Schwimmbad
Günstige
Luxuriös
