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Business zum Verkauf in Khao Chi Chan, Thailand

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Fertiges Geschäft in Khao Chi Chan, Thailand
Fertiges Geschäft
Khao Chi Chan, Thailand
Schlafräume 13
Anzahl der Badezimmer 13
Resort Business for Sale in Bangsaray – This 13-bedroom resort is still actively running and…
$898,135
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