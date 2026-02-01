Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Thailand
  3. Huai Yai
  4. Langfristige Vermietung
  5. Villa

Langfristige Miete von Villen in Huai Yai, Thailand

1 immobilienobjekt total found
4-Zimmer-Villa in Huai Yai, Thailand
4-Zimmer-Villa
Huai Yai, Thailand
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 306 m²
Stockwerk 1/1
Maximaler Komfort erwartet Sie in diesem atemberaubenden 3-Zimmer, 3-Badezimmer Villa in Pat…
$2,551
pro Monat
Immobilienagentur
International real estate agency Habita
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Immobilienangaben in Huai Yai, Thailand

