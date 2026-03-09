Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  2. Thailand
  3. Hua Hin District
  4. Wohnimmobilien
  5. Kondominium

Eigentumswohnungen in Hua Hin District, Thailand

4 immobilienobjekte total found
Condo 2 zimmer in Hua Hin, Thailand
Condo 2 zimmer
Hua Hin, Thailand
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 116 m²
Stockwerk 12/48
Geräumige 2-Zimmer-Ecke 116.24 m2 in NAPA Hua Hin großes Wohn-Esszimmer, Hauptschlafzimmer m…
$461,538
Condo 2 zimmer in Hua Hin, Thailand
Condo 2 zimmer
Hua Hin, Thailand
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 62 m²
Stockwerk 32/48
2-Zimmer 62 m2 in NAPA Hua Hin auf der 32. Etage mit Meerblick2 Schlafzimmer - 62 m2: kompak…
$327,853
Condo 1 zimmer in Hua Hin, Thailand
Condo 1 zimmer
Hua Hin, Thailand
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 48 m²
Stockwerk 12/48
Ein Schlafzimmer 47,60 m2 (1BR Plus) in NAPA Hua Hin: Wohnzimmer + privates Schlafzimmer mit…
$201,923
AuraAura
Condo 1 zimmer in Hua Hin, Thailand
Condo 1 zimmer
Hua Hin, Thailand
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 31 m²
Stockwerk 12/48
New NAPA premium condominium Hua Hin – 48 Stockwerke mit Meerblick, Haustier frindly mit Zug…
$128,205
Immobilienangaben in Hua Hin District, Thailand

Günstige
Luxuriös
