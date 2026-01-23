Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  2. Thailand
  3. Bang Sare
  4. Wohnimmobilien
  5. Villa
  6. Meerblick

Villen am Meer in Bang Sare, Thailand

In dieser Region wurden keine Objekte gefunden. Seien Sie der Erste, der sein Objekt auf unserer Plattform einstellt
Ähnliche Objekte in der Nähe

Sie können sich die zum Verkauf stehenden Immobilien in anderen Bereichen unseres Portals ansehen
Wohnung 2 zimmer in Pattaya, Thailand
Wohnung 2 zimmer
Pattaya, Thailand
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 34 m²
Stockwerk 7/8
Erleben Sie alle Freuden von Pattaya in diesem atemberaubenden 7th-floor Kondominium in Prat…
$75,538
Villa in Choeng Thale, Thailand
Villa
Choeng Thale, Thailand
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 2 400 m²
Nestled within the world-renowned Trisara Resort on Phuket’s stunning coastline, this villa …
$10,42M
Villa 4 zimmer in Rawai, Thailand
Villa 4 zimmer
Rawai, Thailand
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 200 m²
Etagenzahl 2
Eine moderne Villa zum Verkauf in einem der begehrtesten Gegenden von Phuket - Rawai. Das Ha…
$503,000
Villa 4 zimmer in Provinz Phuket, Thailand
Villa 4 zimmer
Provinz Phuket, Thailand
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 176 m²
Etagenzahl 1
Eine moderne, einstöckige Villa mit 3 Schlafzimmern und 4 Bädern ist eine großartige Option …
$531,678
Villa in Wichit, Thailand
Villa
Wichit, Thailand
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 1 259 m²
Price: THB 125,000,000Ownership: LeaseholdVilla Size: Over 1,000 sqmLand Size: 1,172 sqmBedr…
$3,90M
Villa in Choeng Thale, Thailand
Villa
Choeng Thale, Thailand
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 688 m²
Discover unparalleled luxury with The Brickhouse Laguna, a stunning 4-bedroom designer villa…
$2,15M
Turn KeyTurn Key
Villa in Karon, Thailand
Villa
Karon, Thailand
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 8
Fläche 557 m²
Project Overview Aurora represents a new benchmark in high-end villa living at Kata Beach, o…
$3,07M
Condo in Ban Bang Thao, Thailand
Condo
Ban Bang Thao, Thailand
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 34 m²
Aristo 1 Condo ist ein modernes, risikoarmes Kondominium, das sich im sehr wünschenswerten S…
$79,718
Villa 4 zimmer in Pattaya, Thailand
Villa 4 zimmer
Pattaya, Thailand
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 200 m²
Etagenzahl 2
Club-Projekt der modernen Häuser zum Leben in Pattaya Das PALM Pattaya ist ein Wohnhausproje…
$265,506
Villa in Si Sunthon, Thailand
Villa
Si Sunthon, Thailand
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 210 m²
Villas in Azalea Bangtaois eine exklusive Villa Entwicklung befindet sich in der Haupt Bangj…
$544,000
Villa in Ban Bang Thao, Thailand
Villa
Ban Bang Thao, Thailand
Schlafräume 9
Fläche 2 000 m²
Experience the pinnacle of tropical luxury with this stunning 9-bedroom, 11-bathroom sea vie…
$10,76M
Wohnung 2 zimmer in Karon, Thailand
Wohnung 2 zimmer
Karon, Thailand
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 41 m²
Stockwerk 4/7
🏝️ DAS NEUE PROJEKT DES KAT-YCH, DER PHUCHET📍 Den ganzen Weg zum Stellplatz. Cata🔹 O Projekt…
$181,582
