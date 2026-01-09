Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Thailand
  3. Bang Sare
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus
  6. Terrasse

Häuser mit Terrasse in Bang Sare, Thailand

villen
6
2 immobilienobjekte total found
Villa 4 zimmer in Bang Sare, Thailand
Villa 4 zimmer
Bang Sare, Thailand
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 232 m²
Etagenzahl 2
Villa am Meer In Pattaya, Bang Saray - Layan Bangsare Strand, 500 m zum Strand, von 10.45 Mi…
$330,031
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus 5 zimmer in Bang Sare, Thailand
Reihenhaus 5 zimmer
Bang Sare, Thailand
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 220 m²
Etagenzahl 2
Townhouse in Pattaya, Bang Saray - 350 m zum Meer, privater Pool, Luxus, von 11,8 Millionen …
$372,917
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Realting.com
Gehen