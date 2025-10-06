Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Eigentumswohnungen mit Terrasse in Bang Sare, Thailand

1 immobilienobjekt total found
Condo in Bang Sare, Thailand
Condo
Bang Sare, Thailand
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 42 m²
Stockwerk 27/33
1 bedrrom 1 bathrrom Del Mare in Bang Saray - 1 bedrrom 1 bathrrom  - Size 42 m2 - Floo…
$134,000
Immobilienagentur
Highrise Property and Construction
Sprachen
English, Русский
