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Wohnungen in Bang Nai Si, Thailand

1 immobilienobjekt total found
Wohnung 4 Schlafzimmer in Ban Nok Na, Thailand
Wohnung 4 Schlafzimmer
Ban Nok Na, Thailand
Schlafräume 4
Fläche 1 066 m²
PHA5532 Diese expansive 4-Zimmer-Villa, eingebettet auf der ruhigen Ko Kho Khao Insel in de…
$1,39M
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Immobilienangaben in Bang Nai Si, Thailand

mit Garten
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